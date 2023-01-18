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Dünya Helikopter yere çakıldı! Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırsky öldü
Dünya

Helikopter yere çakıldı! Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırsky öldü

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırsky, Kiev bölgesindeki helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazada, İçişleri Bakanı yardımcısı ve bakanlık müsteşarı dahil 18 kişi de yaşamlarını yitirdiler.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 12:07:00 - 2023-01-18 12:14:17
Helikopter yere çakıldı! Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırsky öldü

Ukrayna'nın Kiev bölgesine bağlı Brovary şehrinde bir anaokulun yanına askeri helikopter düştü.

18 kişi öldü

Kazada, İçişleri Bakanı Denis Monastırsky, yardımcısı ve bakanlık müsteşarı dahil 18 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu açıklandı.

Yaralanan 22 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yangın çıkan bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tahliye işlemi yapıldı

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, kaza sırasında anaokulunda çalışanların ve çocukların olduğunu, herkesin tahliye edildiğini belirtti.

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