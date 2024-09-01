Helikopter düştü: 17 yolcu hayatını kaybetti!
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Pazar günü Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda 19 yolcu ve 3 mürettebatıyla toplam 22 kişinin bulunduğu bir Rus Mi-8 helikopterinin düştüğünü ve 17 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.
Devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre Pazar günü, arama ekiplerinin 22 kişiyle birlikte uzak doğu yarımadası Kamçatka'da düşen bir Rus helikopterinin enkazında kurtulan olmadığını söyledi.
Mi-8T helikopteri Vachkazhets yanardağı yakınlarındaki bir üsten havalanmıştı. Moskova'nın yaklaşık 7,100 km (4,400 mil) doğusundaki Kamçatka yarımadasını hafta sonu şiddetli rüzgar ve yağmurla birlikte bir kasırga vurdu, ancak kazanın nedeninin bu olup olmadığı net değildi.
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