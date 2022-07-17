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Siyaset Helalleşmek isteyen CHP'nin kanalında başörtülü tercümana kin kustular!
Siyaset

Helalleşmek isteyen CHP'nin kanalında başörtülü tercümana kin kustular!

28 Şubat'ın mağdurları ile helalleşmek isteyen CHP'nin kanalı Halk TV'de canlı yayına telefonla bağlanan Gelecek Partisi Dış Politikalar Başkanı Ümit Yardım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerinde yer alan başörtülü tercüman Fatima Gülham Abushanab'a kin kustu. Stüdyodaki muhazakar ve milliyetçi geçinen isimler de Yardım'ın söylediklerine başlarını sallayarak onay verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 19:04:00 - 2022-07-17 19:11:20

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerinde yer alan tercüman Fatima Gülham Abushanab, Halk TV canlı yayınında hedef alındı.

İnan Demirel moderatörlüğündeki Asıl Mesele programına telefonla bağlanan Gelecek Partisi Dış Politikalar Başkanı Ümit Yardım, 28 Şubat mağdurları ile helalleşmek isteyen CHP'nin kanalında başörtülü tercüman Abushanab'a kinini kustu.

Kafalarını sallayarak onayladılar!

Karar yazarı İbrahim Kahveci Yardım'ın çirkin sözlerini gözleri dört açıp dinlerken, "Erbakan'ın talebesiyiz" diyen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da Merve Kavakcı'nın kızına yapılan hakareti başını sallayarak onayladı.

Ahmet Davutoğlu'nun kahvecisi, MHP'den kapı dışarı edilen Nazif Okumuş da Fatima Gülham Abushanab üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

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