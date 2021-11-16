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Siyaset Helalleşme yolculuğu kavgayla başladı! CHP'li Öztrak: Allah akıl fikir versin
Siyaset

Helalleşme yolculuğu kavgayla başladı! CHP'li Öztrak: Allah akıl fikir versin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışını eleştirerek 'Siyaset dilinin dinselleştirilmesi tehlikelidir.' ifadelerini kullanan CHP'li eski Milletvekili Necati Yılmaz'a CHP'li Öztrak, 'Allah akıl fikir versin' diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 00:23:00 - 2021-11-16 00:28:26
Helalleşme yolculuğu kavgayla başladı! CHP'li Öztrak: Allah akıl fikir versin

CHP'li eski Milletvekili Necati Yılmaz'ın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkmasını eleştirerek 'Siyaset dilinin dinselleştirilmesi tehlikelidir.' sözlerine CHP'li Öztrak, "Allah akıl fikir versin." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu kararı 'seçim öncesi takiyye' olarak görülürken, bu durum parti içinde de rahatsızlığa neden oldu.

CHP'li vekil eleştirdi

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li eski Milletvekili Necati Yılmaz, "Helalleşmek iyidir. Ancak siyaset dilinin dinselleştirilmesi tehlikelidir." ifadesini kullandı.

Öztrak'tan tepki: Allah akıl fikir versin

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısının ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Öztrak, "Genel Başkanımızın helalleşme konusundaki açıklaması son derece net. Yani bu açıklamayı kalkıp 'dinselleşme' falan gibi yorumlayanlara da Allah akıl fikir versin." diye konuştu.

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