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Siyaset Helalleşme yolculuğu diyenler küfürleşme yarışına girdiler! Özkoç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a skandal ifadeler!
Siyaset

Helalleşme yolculuğu diyenler küfürleşme yarışına girdiler! Özkoç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a skandal ifadeler!

Gazeteci Semra Topçu'nun KRT TV'de yayınlanan Haftanın Panoraması programına katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 18:18:00 - 2021-12-27 18:32:00

YENİ AKİT / ANKARA

Doların yükselmesini bahane ederek AK Parti hükümetini hedef alıp sürekli erken seçim çağrısı yapan CHP'li Engin Özkoç bu sefer de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gazeteci Semra Topçu'nun KRT TV'de yayınlanan Haftanın Panoraması programına katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'haysiyetsiz' diyerek hakarette bulundu.

Dolar kurundaki düşüşü yediremedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası 18 TL seviyesinde olan ve 10 TL’ye kadar düşen dolar kurunu kendine yediremeyen Engin Özkoç, ‘kur korumalı TL vadeli mevduatını’ diline dolayarak, “Ey Recep Tayyip Erdoğan asıl haysiyetsizlik şudur; milletin parsını pul etmek haysiyetsizliktir. Dolarları olan zenginlerin faizini millete ödettirmek haysiyetsizliktir. Milletin gözünün içine baka baka kendi yandaşlarını dolar milyarderi yapıp da milleti yoksullaştıranlar haysiyetsiz insandır” dedi.

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