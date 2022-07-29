Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Helalleşme, imama “pis dil”, korkak muhafazakarlar!" başlıklı bugünkü köşe yazısında gerçekleri haykıran Halil Konakçı hocayı hedef alan Özgür Özel'in başını çektiği CHP'lileri ve onlara ses çıkarmayan 6'lı masadaki Saadet, Gelecek ve DEVA Partili muhafazakarları eleştirdi.

İşte o yazı:

CHP Milletvekili Özgür Özel, İslam dini için daha önce sarf ettiği “Ortaçağ zihniyeti” hakaretini geliştirdi..

Bir din adamının, ayet ve hadisler ışığında, çıplaklığın yanlışlığını anlattığı sohbetine atıf yaparak, “Pis dil” hakaretinde bulundu..

“Pis dil” diye suçladığı hocamızın cümlesi ise şu:

“100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz.”

Muhataplardan beklersiniz ki, “Hayır, yalan söylüyorsun.. 100 yıl önce de ninelerimiz bugünkü sokaktaki kıyafetleri ile dolaşıyorlardı” desin..

Diyemiyorlar..

Çünkü gerçek, tam da Halil Konakçı hocanın dediği gibi..

Konakçı hocanın sözlerinde bir gerçekdışılık bulamayanlar..

Başlıyorlar hakaretlere..

CHP Milletvekili Özgür Özel “Pis dil” diyor..

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer “Hemen görevden alınsın” diyor..

CHP Milletvekili Gürsel Tekin ise, “Hoca, seni hayallerinin ülkesine kavuşturacağım. Kabil’e tek gidiş uçak biletin benden. Bavulunu topla hemen rüyana kavuş. Laik Cumhuriyetin ekmeğini yeme. Tam istediğin hayatı yaşa” diyerek hakaretlerini sürdürüyor..

Sosyal medyada, CHP’lilerin yaptıkları hakaretleri ise, hiç sıralamıyorum bile..

Böyle bir ortamda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor?

“Uyandırmayalım kerizleri..” diyor.

Kerizler kim?

Dindar insanlar.

Dindar kerizleri uyandırmayalım diyor ve kendisi konuya girmiyor..

Biz bekliyoruz ki..

Her iki kişiden birisinin oyunu alan AK Parti’de, küçük küçük söylem hataları olduğunda, günlerce açıklama üstüne açıklama yapan Saadet Partili kardeşlerimiz..

DEVA’lı kardeşlerimiz.

Gelecek Partililer..

Hatta İyi Parti içindeki kendisini ülkücü olarak tanıtan isimler..

Çıkıp desinler ki, “Bir hocaya, böyle saygısızca ifadelerle saldırılamaz. CHP’li vekilleri kınıyoruz.”

Bir tanesinden tek kelime ile itiraz yok..

Acaba atlamış olabilirler mi diye, biz özellikle AK Parti’de daha önce siyaset yapanları, ve SP’lileri muhabirlerimiz vasıtası ile arıyoruz.

Halktv’ye çıkıp, cafcaf konuşanlar..

Bu ülkede yüz binlerce başörtülü öğrenciye travma yaşatanlara gidip, Tayyip Erdoğan aleyhine konuşma üzerine konuşma yapanlar..

“Biz olmasak, Tayyip Erdoğan bir hiç idi” diyerek, akla ziyan sözler sarf edenler..