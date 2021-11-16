"Helalleşelim" diyen CHP’ye İş Bankası çağrısı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Helalleşme yolculuğuna" çıkacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması sonrası sosyal medyada İş Bankası ile ilgili dikkat çeken bir çağrı yapıldı.

İş Bankası iade edilsin

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Aslî Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç, İş Bankası’nın kamu malı olduğu halde CHP’nin mülkiyetinde olduğuna dikkat çekerek bankanın yeniden kamu malına dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Özgenç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Malum ‘helalleşme’ sürecinin, esasında kamu malı olmakla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisinin mülkiyetinde bulunan Türkiye İş Bankası AŞ hisselerinin kamuya dönüşünün sağlanmasıyla başlatılması gerekir” ifadelerine yer verdi.