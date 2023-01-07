Helal olsun sana Hülya Koçyiğit! Alçaklara kapak olsun

Medya Platformu tarafından İçişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın yanı sıra Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen '1.Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi' Nevşehir’de başladı.

Düzenlenen oturumlarla yeni toplumsal hareket, duygusal emek, medya sosyolojisi, aidiyet ve inanç, protest duruş, kadın direnişi başlıkları ele alınacak.

PKK’nın kaçırdığı ve istismara uğrattığı çocuklara dair de önemli analizler sunacak olan kongrenin açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, şehit yakınları ve gaziler, sanat-medya dünyasının önemli isimleri, duayen gazeteciler, alanında uzman konuklar ve akademisyenler katıldı.

Kongrede konuşan sanatçı Hülya Koçyiğit, “Bizde var olan en büyük gerçeğimiz terör. Terörde yitirdiklerimiz, kaybettiklerimiz ve Diyarbakır’da evlatlarını HDP’ den geri isteyen, ellerinde evlatlarının resimlerini bağrına basmış haklı, onurlu, gururlu annelere destek çıkmak için buradayım. Onların acılarını bütün dünyaya duyurmak için ben de etkinliğe katıldım. Daha önce de kendilerini ziyaret etmiştim. Bu ülkenin terör gerçeğini bütün dünya duymalı ve bilmeli” ifadelerini kullandı.