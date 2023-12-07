Helal olsun Reis! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Atina'da Başbakanlık Binası'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis, ortak basın toplantısı düzenledi.

"Aramızda çözülemeyecek sorun yok"

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunu görüştüklerini belirtti. Erdoğan da açıklamasında, "İki komşu arasında görüş ayrılığının olması çok normal. Bizim aramızda çözülemeyecek bir sorun yoktur. Yeter ki büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Miçotakis'e anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in basına kapalı gerçekleşen görüşmesinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

Yunan gazetesi Protothema'nin haberine göre Erdoğan, Miçotakis'e kitap hediye etti. Söz konusu hediyenin Gazze'nin tarihiyle ilgili bir kitap olduğu belirtildi.

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"Ateşkes ve insani yardım sağlanması önceliğimiz olmalıdır"

İkili görüşme sonrası yapılan basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Görüşmede Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin'de yaşanan dramı ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Türkiye olarak en başından beri sivillerin hedef alınmasını tasvip etmediğimizi dile getirdik. İnsanlık ve savaş suçları karşısında uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. Ateşkes ve insani yardım sağlanması önceliğimiz olmalıdır." demişti.