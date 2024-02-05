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Gündem Helal olsun MEB! Tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
Gündem

Helal olsun MEB! Tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Yeniakit Publisher
2024-02-05 17:05:00 -
Helal olsun MEB! Tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm okullarda yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 'Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu' konusunda 81 ile yazı gönderildi. Gönderilen yazıda, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı aktarıldı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Kararı Hatay Valiliği duyurdu.

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