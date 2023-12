Helal olsun! Mardinli çift, düğün yapmak yerine Filistin'e bağışta bulundular

Mardin'de 3 Aralık'ta evlenen Yusuf ve Derya Andinç çifti, Filistin'de yaşanan soykırım ve katliamlara sessiz kalmayarak düğün yapmak yerine gelirlerini hayır kurumlarına bağışladılar.

İşgal rejimi israilin 77 gündür katliam ve soykırıma devam ederken dünyanın devletlerinin sessizliği tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Şu ana kadar 20 binden fazla insanın şehit edildiği Filistin'de insanlar saldırıların dışında açlık, soğuk, elektrik ve akaryakıtsız yaşamaya çalışırken dünyanın dört bir yanından vicdan ehli insanlarda yardımlarını göndermeye devam ediyorlar.

Bu minvalde Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy mahallesinde yaşayan Yusuf ve Derya Andinç çifti, zulüm zamanı eğlence yapmamak ve bir farkındalık oluşturmak için düğün masraflarını Gazze'ye bağışladılar.

Düğün yapmak istemedikleri için yakınlarından ve birçok kişiden tepki aldıklarını ifade eden Yusuf Andinç, Filistin'li kardeşlerine yardım etmek için böyle bir yolu seçtiklerini ifade etti.

"Düğün yapmadığımız için birçok insan bize kızdı hatta çok ters tepkiler aldık"

Andinç, "Müzik öğretmeniyim. Eşimle düğünden önce konuştum ve 'biz bu zamanda düğün yapmayalım. Şu an mazlum Filistin'li kardeşlerimiz zulüm altında. Katil ve terörist israil tarafından soykırımıa uğruyorlar. Karınca misali elimizde ne varsa onlara destek olalım, farkındalık oluşturalım.' dedim. Sağolsun o da kırmadı. Allah ondan razı olsun. Düğün yapmadığımız için birçok insan bize kızdı hatta çok ters tepkiler aldık. Dediler ki; 'siz müzik öğretmenisiniz nasıl düğün yapmazsınız.' Bende dedim ki; 'Filistinli kardeşlerimiz şu an böyle bir zulmün altındayken düğün yapamam.' O çocuklar orada soykırıma mağruz kalıyorlar. Ben buna göz yumamazdım. Bundan dolayı eşim ile de konuştum sağolsun destek çıktı. Biz de dış çekim yaparken bir video çektik. Biz önceden bu kadar viral olacağını düşünmemiştik. Öylesine çektik, vicdanımız rahattı çünkü. Şu an ülkemizde hatta bütün dünyada gündemde." dedi.

"Düğünümüze bin kişi geleceğine belkide şu an milyonlarca kişi gelmiş oldu"

Düğün yapmadıkları için kimseyi çağıramadıklarını ifade eden Yusuf Andinç, şimdi ise milyonlarca kişinin düğününe katılmış gibi olduğunu söyledi. Andinç son olarak şunları söyledi:

"Gelecekte evlenecek kardeşlerimizden de ricamızdır, lütfen sizde bu tür şeyler yapın. Manen çok huzur buluyorsunuz, çok güzel bir duygu. Lütfen Filistin'i gündemde tutalım. Çokça destek olalım. Lütfen boykot edelim. Çünkü orada çocuklar şehit oluyor, kadınlar şehit oluyor, birçok insan orada aç, susuz, elektriksiz yaşıyor. Bunun farkında olalım, örnek olalım. Biz düğün yapamadığımız için eş, dost, arkadaşlardan çok tepki geldi. Hatta paylaştığım görüntülerde birçok arkadaş şaşırmıştı. Kendi yakınlarım bile kına gecesinde bile bana ters ters bakıyordu. 'Niye düğün yapmadın, niye davul, zurna, müzik çalmadın?' diye tepki veriyorlardı. Ama çok şükür, düğünümüze bin kişi geleceğine belkide şu an milyonlarca kişi gelmiş oldu. Şu anda gündemde, belki de Filistin'e destek olduk. İnsanlara örnek olduk. Bu bizim için çok anlamlı oldu."

"Bir gün Filistin özgür olursa belki o zaman düğünümüzü mutlulukla yaparız"

Böyle bir karar aldıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden gelin Derya Andinç ise şu ifadeleri kullandı:

"Eşimle nişanlı olduğumuz dönemde bana bu fikrini beyan etti. Ben de mutlulukla ve çok güzel duygularla ona destek verdim. Düğün yapmadık evet ama onlar adına böyle bir hareket yapmak beni daha fazla mutlu etti. Filistin adına zafer istiyorum. Dualarımız onlarla. İnşallah zafer kazanacaklar. Birgün Filistin özgür olursa belki o zaman düğünümüzü mutlulukla yaparız." (İLKHA)