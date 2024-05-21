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Dünya Helal olsun dedirten hamle! Belçika'dan dünyaya Filistin çağrısı
Dünya

Helal olsun dedirten hamle! Belçika'dan dünyaya Filistin çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-05-21 23:06:00 - 2024-05-21 23:13:48
Helal olsun dedirten hamle! Belçika'dan dünyaya Filistin çağrısı

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, uluslararası kamuoyuna Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı.

Gennez, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Filistin devletini tanımanın "hem İsrailliler hem de Filistinlilerin barış ve güvenliği için önemli koşul olduğunu" vurguladı.

Ülkesinin Filistin devletini tanımasının "zamanı geldiğine" işaret eden Gennez, "Belçika, Avrupa'da öncü olmalı ve Filistin devletini şimdi tanımalıdır." ifadesini kullandı.

AB içinde Filistin devletini tanımaya yönelik çabalar devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) içinde İspanya'nın öncülük ettiği ve lobi çalışmaları yürüttüğü Filistin devletinin tanınması girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor.

İrlanda basınında çıkan haberlerde İspanya ve İrlanda'nın mayıs ayı bitmeden Filistin devletini tanıyacağı iddia edilmiş, Slovenya ise Filistin devletini 13 Haziran'a kadar tanımayı planladığını duyurmuştu.

Daha önce Belçika da prensip olarak Filistin devletini tanıma kararı aldığını, bunu "doğru zaman geldiğinde" yapacağını duyurmuştu.
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