Helâl olsun Çorumluya

Güzelim tek oluklu çatılarımızdan atıp, "Marsilya Kremiti" döşemeye başladığımızda 50'li yıllardaydık. Batı'dan gelen her şeye budalaca bir hayranlıkla saldırdığımız yıllardı. Tarihi binalarımızdan önce kendi kiremitlerimizi attık, ardından o güzelim ahşap yapıları birer birer yıkıp yerine betonları diktik.

Şimdilerde, hemen her ilimizde ilçemizde, yapılan yanlışı fark eden belediyelerimiz, eski mahallelerimizi ihyaya çalışıyor. Ahşap evlerimiz gülümsediği sokaklardan geçiyorsunuz. Mutlu oluyorsunuz.

Fakat yenilenen bu yapıların bir kısmında hâlâ Marsilya kiremiti görmek üzücü.. Çünki kiremitler tıpkı başımıza geçirilen şapkalar kadar yapılarımızın çatılarına yabancı..

Helal olsun Çorumluya

Bakmış bu Marsilya kiremiti merakından bu milletin kurtulmaya niyeti yok, bari şuna "bizim damgamızı vurayım" demiş, herhalde. Gıbta edilecek bir damga vurmuş ki, artık o kiremitlere Marsilya demek yerine "Çorumlu Kiremiti" dense yeridir.

Kimin aklına gelirdi, Çorumlunun yaptığı? Bir de "Senin yaptığını Çorumlu yapmaz!" derler. Çorumlu'nun yaptığı ise işte böyle olur.

Kiremitlere "kuşhaneler" eklemiş Çorumlu

Tıpkı ceddimizin hayvanseverliğini cami ve medrese duvarlarına nakşettiği "kuşhaneler" gibi..

Keşke tek oluklu tarihi kiremitlerimize de benzer bir çalışma yapsa Çorumlu, ne kadar güzel olur..

Bilhassa belediyelerimiz eski mahallelerimizi yenilerken çatılarını da Çorumlu'nun bu tek oluklu ama kuşhaneli kiremitleri ile örter. Hayra vesile olur..

İşte aşağıda malûm Marsilya (Frenk) Kremiti ve bizim Osmanlı Kiremiti.