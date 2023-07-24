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Medya Helal olsun Ahmet Hakan! Kapak öyle değil böyle olur
Medya

Helal olsun Ahmet Hakan! Kapak öyle değil böyle olur

Yeniakit Publisher
2023-07-24 14:33:00 -
Helal olsun Ahmet Hakan! Kapak öyle değil böyle olur

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun CNN Türk stüdyosunda namaz kılarken çekilen ve laikçi tayfanın üzerinde tepindiği fotoğrafını köşesine taşıdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun CNN Türk stüdyosunda namaz kılarken çekilen ve laikçi tayfanın üzerinde tepindiği fotoğrafını köşesine taşıdı.

"Görür görmez ben de herkes gibi yadırgadım, şaşırdım, şık bulmadım, hoş bulmadım" diyen Hakan, konuyu Tevfik Göksu’ya sorduğunu ve “Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği... Başka bir şey değil” yanıtını aldığını söyledi. 

Hakan, "Meseleyi yerli yerine oturtalım: Bir politikacının namaz kılarken çekilmiş fotoğrafının yayılmasını arzu etmesi, onun namaza yabancılaşması anlamına gelir. Namazı hayatının doğal bir parçası haline getiren Tevfik Göksu ise namaza yabancılaşacak biri değildir" yorumunu yaptı. 

 
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