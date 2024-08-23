'Helal ile inşa edilen yuvanın bereketi artar'

İslami hassasiyetlerin bir kenara bırakılarak yapılan düğünlerin hem ekonomik hem de manevi açıdan yeni kurulan yuvayı olumsuz etkileyeceğini dile getiren İlahiyatçı Ramazan Erdem, bu tür düğünlerden ziyade İslami düğünlerin faydalarına değinerek, "Helal ile inşa edilen yuvanın Allah bereketini arttırır." dedi.

Toplumun kültürel erozyona uğraması sonucunda İslami hassasiyetlerin yitirilmesiyle beraber, yapılan düğünlerde helal-haram ilişkisine önem verilmemesi toplumsal ve kişisel yaşam biçimlerini olumsuz etkilemeye başladı.

İlahiyatçı Ramazan Erdem, Allah'ın rızasının gözetilmeden 'Elalem ne der ?' hissiyatıyla yapılan İslam dışı düğünlerin yeni evlenen çiftler arasındaki ülfet ve muhabbeti inşa etmede olumsuz sonuçlar doğuracağını hatırlattı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdem, "Allah-u Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de bize eşler yaratarak bu sayede huzuru bulacağımızı buyurmuştur. Müslümanların sadece ibadetlerle değil, tüm yaşantılarını İslam üzerine inşa etmeleri gerekir. Çünkü Hazreti Aişe annemiz, Peygamber Efendimizin ahlakını 'O'nun ahlakı Kur'an ahlakıdır' şeklinde tanımlamıştır" diye konuştu.

"Düğünlerdeki amaç, Allah'ın rızasını gözetmek olmalı"

İlahiyatçı Ramazan Erdem, "Evlilikte helal bir yol olan düğünlerin İslami kurallara uygun yapılmaması durumunda helal bir işin içine haram karışabilir. Günümüzde israf ve fuhşiyat artmış durumda ve böylesi bir zamanda İslami olmayan düğünler hem maddi hem de manevi zararlara yol açmaktadır. Düğünlerdeki amaç, Allah'ın rızasını gözetmek olmalı. İslami düğünler, hem eğlencenin hem de sevabın sağlandığı bir yol sunar." şeklinde konuştu.

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"Yapılan işlerin hesabını insanlar değil, Allah soracak"

Erdem, toplumda düğünlerin haram ile iç içe geçtiğini, kadın ve erkeklerin uygun giyim ve mahremiyet kurallarına dikkat etmedikleri düğün ortamlarına tanık olunduğunu ifade etti.

Erdem, "İslami düğünlerin nasıl yapılacağına dair cevabı zaten İslam bize göstermiştir. Yapılan işlerin hesabını insanlar değil, Allah soracak. Rabbimizin istediği şekilde düğünler yapmak mümkündür." ifadelerini kullandı.

"İslami düğün yapmak, Müslüman gençler için önemli bir davet yolu olabilir"

İslami düğünlerin önemine değinen Erdem, "Eğer helal ve haram toplumun akışına göre belirlenirse, cehenneme doğru gidilir. Müsrif düğünler evliliği zedeleyebilir ve bu tür düğünlere karşı İslami düğün yapmak, Müslüman gençler için önemli bir davet yolu olabilir. Helal ile inşa edilen bir yuvanın Allah bereketini arttırır." şeklinde konuştu. Ayrıca, haram ile inşa edilen yuvalarda ülfet ve muhabbetin ortadan kalkacağını belirtti.

Erdem, bu bilinçle düğünlerin İslami kurallara göre yapılmasının önemli olduğunu ve bunun toplumun değişimine katkıda bulunacağını ifade ederek, "Kim takva ile Allah'a yönelirse, Allah onun sıkıntılarına çözüm yolları açar. İslami düğünler, bu yolların birisidir." dedi. (İLKHA)