Helal gıda ihracatında hedef 15 milyar dolar

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kâmi Büyüközer, 8-10 milyar dolar civarında olan helal gıda ihracatının 2023’te 15 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Türkiye’nin son 5 yılda et ürünlerini dünyanın pek çok ülkesine gönderdiğine işaret eden Büyüközer, “Ülkemiz akıllı politikalarla, ekonomik hacmi yaklaşık 4 trilyon dolar olarak tahmin edilen küresel helal pazarının çok önemli ve aranan aktörü haline gelebilir” diye konuştu.