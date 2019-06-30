0553 313 94 23

Helal gıda ihracatında hedef 15 milyar dolar

GİMDES Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kâmi Büyüközer, 8-10 milyar dolar civarında olan helal gıda ihracatının 2023’te 15 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

30 Haziran 2019 Pazar 11:41
Helal gıda ihracatında hedef 15 milyar dolar

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kâmi Büyüközer, 8-10 milyar dolar civarında olan helal gıda ihracatının 2023’te 15 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Türkiye’nin son 5 yılda et ürünlerini dünyanın pek çok ülkesine gönderdiğine işaret eden Büyüközer, “Ülkemiz akıllı politikalarla, ekonomik hacmi yaklaşık 4 trilyon dolar olarak tahmin edilen küresel helal pazarının çok önemli ve aranan aktörü haline gelebilir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:41
  1. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kâmi Büyüközer
  2. helal gıda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşk ve sanat engel tanımadı
    1. Aşk ve sanat engel tanımadı
    2. İstanbul'dan kahreden haber! 2 kardeş..
    3. Fenerbahçe'den Zanka hamlesi!..
    4. Kırkpınar'ın efsane isimleri
    5. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    6. AYM’nin skandal Deniz Yücel kararına..
    7. Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar!..
    8. Gazişehir Gaziantep'te kamp programı..
    9. Diyarbakır’da trafik yönlendirme..
    10. Karşıya geçmek isterken minibüsün..
    11. Galatasaray aradığı golcüyü İtalya'da..
    12. Öğrencilerin beklediği haber geldi!..
    13. Başkan Uysal, eşiyle stantları gezdi
    14. Wimbledon 4K kalitesinde izlenecek
    15. "Çin İran'a araç yedek parça satmakta..
    16. Serinlemek için girdiği suda boğuldu
    17. Mehmet Topal'dan Galatasaray sözleri:..
    18. Kars çiçek açtı
    19. Gaziantep’te otomobil iş makinesine..
    20. Diyarbakır’da görülen ebabil kuşları..
    21. Hindistan’da Müslüman çocuğa dayak
    22. İğrenç olay! Jandarmanın dikkati..
    23. (Özel) Temizlik işçisinden köpeğe masaj
    24. Kredi kartında faizler indirildi
    25. Yerlerinden edilen kadınlar..
    26. Gökbey helikopteri ilk sertifikasyon..
    27. Ayder’de kurulan salıncakların artışı..
    28. Bisiklet tutkunları Karşıyaka’da..
    29. Ülke bu olayla çalkalanıyor! ‘Şeyh’in..
    30. Hindistan’a haşhaş tohumu ihracatı..
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!