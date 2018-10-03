Helal fuarına Milli katılım

Ekonomi Servisi

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da geçen hafta düzenlenen Saraybosna Helal Fuarı (Sarajevo Halal 2018), helal sektöründe tedarik zincirinin her alanından uluslararası temsilcileri bir araya getirdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO), fuarda Türkiye’nin milli katılım organizasyonuna önderlik yaptı. 15 Türk firmasının katıldığı fuar, gıdanın yanı sıra turizm, kozmetik gibi alanlarda da iş imkânlarının geliştirilmesine vesile oldu.

36 ülkenin firmaları katıldı

Fuara katılan uzmanlar 1.8 milyarlık İslam coğrafyası açısından böyle bir organizasyonun Bosna’da gerçekleştirilmiş olmasının önemine dikkat çekti. Bosna Hersek’te 70’den fazla firmanın helal sertifikasına sahip olduğunu söyleyen uzmanlar, 36 ülkeden 100’den fazla katılımcının helal ürünlerini sergileme fırsatı bulduklarını dile getirdi. İslam Kalkınma Bankası ile Bosna Hersek İslam Birliği iş birliğinde düzenlenen fuara; Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, Makedonya’nın yanı sıra bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Endonezya ve Bahreyn de katıldı. Fuarda, Türk firmaları stantlarda ürünlerini sergiledi.

‘Helal işte bereket var’

Fuara katılan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, “İslam ülkeleri olarak helal sektöründe standart, ölçüm değerlendirme sistemlerinin ve sertifikasyon işlemlerinin yüzde 100’ünü yapabiliriz” dedi ve şu tespitlerde bulundu: “Küresel helal pazarının büyük bir bölümünü gıda oluşturuyor. Türkiye’de helal gıda sektörü her yıl yüzde 100 büyüyor. Helal işte bereket var. Bu konuya öncelik verilmelidir.’’