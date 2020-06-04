  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Hekimoğlu Trabzon'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 21:59:09 -
Hekimoğlu Trabzon'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TRABZON (AA) - TFF 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübünün yardımcı antrenör ve masörünün yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testi pozitif çıtı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bugün kentteki özel bir hastanede teknik ekip ve çalışanlara Kovid-19 tanı testi uygulandığı belirtildi.

Sporcuların testlerinin sonucunda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, "Fakat kulüp yardımcı antrenörümüz ve masörümüzün test sonuçları pozitif çıkmıştır. Genel durumları gayet iyi olmakla birlikte tedavilerine başlanmıştır. Kulüp sağlık kurulumuzca durumları yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Sporcu, teknik heyet ve personelin Kovid-19 testlerinin hastanede yapılmasının ardından tesislere girişlerinin sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tesislerimizde her türlü temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılmış olup, gerekli medikal ürünler temin edilerek olası aksiliklere karşı üst düzey önlemler alınmıştır. Kulübümüz, pandemi süreci başladığından bu yana büyük bir disiplin ve hassasiyet içerisinde süreci yönetmiş olup, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bütün imkanlarını seferber etmiştir. Bundan sonraki dönemde de aynı disiplin ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir."

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü de geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili takımın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Hekimoğlu Futbol Kulübü yardımcı antrenör ve masörüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı