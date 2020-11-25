Hekimoğlu dizisinde tepki çeken anlar! Kumar masasında büyük rezillik

FOX’un Yasak Elma ve Mucize Doktor başta olmak üzere rezil sahnelerin yer aldığı dizilerinin yanı sıra reytingleri sıkıntılı olan Kanal D'nin Hekimoğlu dizisinde de tepki toplayan bir sahne yer aldı.

Sağlıkçıları aşağıladığı gerekçesiyle sosyal medyada aylar öncesinde hakkında boykot çağrısı yapılan dizide yer alan doktorlar arasındaki diyalogların olduğu sahne gündeme oturdu.

Başrol karakterinin hastaları dövmesi ile reytinglerde üst sıralarda yer almaya çalışan Hekimoğlu dizisindeki skandal sahnede kumar masasında acile gelen bir çocuğun hayatı konuşuluyor.

Sahnede, durumu riskli olan kişinin rahatsızlığı için ‘bu Tıp Fakültesi 3.sınıf vakası bu yüzden masayı terk etmiyorum’ ifadeleri yer aldı.

Kumar masasını terk etmeyen doktorları anlatan sahne sosyal medyada tepki çekti.