  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Hekimoğlu dizisinde tepki çeken anlar! Kumar masasında büyük rezillik
Medya

Hekimoğlu dizisinde tepki çeken anlar! Kumar masasında büyük rezillik

Reytingleri sıkıntılı olan Kanal D'nin Hekimoğlu dizisinde skandal sahneye sosyal medyadan tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:02:00 -

FOX’un Yasak Elma ve Mucize Doktor başta olmak üzere rezil sahnelerin yer aldığı dizilerinin yanı sıra reytingleri sıkıntılı olan Kanal D'nin Hekimoğlu dizisinde de tepki toplayan bir sahne yer aldı.

Sağlıkçıları aşağıladığı gerekçesiyle sosyal medyada aylar öncesinde hakkında boykot çağrısı yapılan dizide yer alan doktorlar arasındaki diyalogların olduğu sahne gündeme oturdu.

Başrol karakterinin hastaları dövmesi ile reytinglerde üst sıralarda yer almaya çalışan Hekimoğlu dizisindeki skandal sahnede kumar masasında acile gelen bir çocuğun hayatı konuşuluyor.

Sahnede, durumu riskli olan kişinin rahatsızlığı için ‘bu Tıp Fakültesi 3.sınıf vakası bu yüzden masayı terk etmiyorum’ ifadeleri yer aldı.

Kumar masasını terk etmeyen doktorları anlatan sahne sosyal medyada tepki çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna'dan İHA açıklaması: Türkiye ile yakında başlıyoruz
Dünya

Ukrayna'dan İHA açıklaması: Türkiye ile yakında başlıyoruz

Ukrayna'nın savunma ürünleri üreticisi Ukrspetsexport'un Genel Direktörü Vadym Ihorovych, Türkiye ile Ukrayna arasında İHA'lar konusunda anl..
Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı
Dünya

Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'a yakın bir isim olan Chris Van Hollen, Türkiye'ye yönelik skandal bir açıklamada bulundu.
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Gündem

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli koronavirüs aşımızı Nisan ay..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay