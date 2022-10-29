Hekimlerden TTB'ye sert tepki: Hekimlerin yakasından düşün artık!

Terör örgütü PKK'nın destekçisi olan bir kanalda Türk ordusunun kimyasal silah kullandığına dair iftirayı atan Şebnem Korur Fincancı tepkilere neden olmuştu.

Gözaltına alındı

Fincancı, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı, Ankara'ya getirildi.

Tutuklandı

Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

"ŞKF ve TTB'yi 5. kol faaliyetlerini yapması için farklı çatılar aramaya davet ediyoruz"

Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasına ilişkin Türk Tabipler Birliği'nin sitesinde yayınlanan ifadelere karşı ise Milliyetçi Hekimler Derneği'nden sert bir açıklama yapıldı.

İHA'nın haberine göre sosyal medyadan paylaşılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri’ne attığı iftira neticesinde uluslararası kamuoyunda ülkemizin düşürülmeye çalışıldığı durum, ŞKF ve destekçilerinin amacını alenen ortaya koymaktadır. Şu ana kadar hekim eylemlerinin birçoğunda göremediğimiz, hekim hakları söz konusu olunca kafasını kuma gömen ancak kirli siyasetlerini savunmaya gelince canhıraş çabalarını izlediğimiz ŞKF ve TTB Merkez Konseyi’ni 5. kol faaliyetlerini yapması için farklı çatılar aramaya ve Türk hekimlerinin yakasından düşmeye davet ediyoruz” denildi.

"Türk Hekimlerinin yakasından düşün artık"

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne atılan iftira neticesinde uluslararası kamuoyunda, ülkemizin düşürülmeye çalışıldığı durum, ŞKF ve destekçilerinin amacını alenen ortaya koymaktadır. Türk Hekimlerinin yakasından düşün artık” ifadeleri kullanıldı.