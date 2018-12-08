Hekimler anne adayı genç hanımları uyarıyor



Sigara içen hanımların olacak bebeklerini yıllar önceden tehlikeye attıkları belirtilerek, bir hevesle sigaraya başlamış evlenme hayalleri kuran genç kızların öncelikle sigaradan uzaklaşmaları gerektiği ifade ediliyor.

Bu yetmiyor. Genç hanımların sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerekmekte. Günümüzde anne ve çocuk sağlığında daha iyi sonuçlar elde etmek için gebelikten önce harekete geçmek, teşhis ve tedaviden çok bebeği ve anne sağlığını korumayı hedefliyor.

Gebelik öncesi beslenmede genellikle saf, temiz, kilo aldırmayan ama besleyici gıdaların tercih edilmesi gerekiyor.

Düzgün ve sağlıklı beslenmeye ilave olarak folik asit takviyesi yapılması lazım.

Anne adayının egzersize ve kilo kontrolüne de önem vermesi büyük önem taşıyor.

HAMİLELİK ÖNCESİ BU AŞILARI YAPTIRIN

Özellikle Human Papilloma Virüs (HPV), grip, hepatit B, kızamıkçık aşıları bu hastalık risklerini taşıyan gebe adaylarında hekim kontrolü ile birlikte yapılmalıdır.

RİSK OLUŞTURAN HASTALIKLAR

Diyabet, tiroid hastalıkları, epilepsi benzeri nörolojik hastalıklar, hipertansiyon, böbrek hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, astım, pıhtılaşma bozuklukları gibi sistemik hastalıklarda veya depresyon ve şizofreni gibi psikolojik hastalıklarda hasta, gebelikten önce mutlaka uzman bir hekim ile görüşmeli. Mevcut tıbbi sorun sebebiyle kullanılan ilaçlar, gebeliğin hastalığın seyrine etkisi ve özellikle de diyabet gibi hastalıklarda çok önemli.

Irsi geçmiş de önemli

Anne yaşı, anne ve babanın tıbbi durumu, kadının daha önceki gebelikleri de sorgulanmalı.

Daha önceki gebeliklerinde genetik sorunlar yaşayan çiftler ve ailede bilinen bir genetik hastalık olanlar tespit edilmeli ve gebelik öncesi genetik danışma almalı..

Bir önceki gebelik erken doğum, düşük veya ölü doğum ile sonlanmış ise hasta risk ve sebeplerin tespit edilmesi için incelenmeli.

Ayrıca gebelikler arasındaki sürenin 18 aydan az olması, erken doğum ve bebeğin düşük doğum ağırlığında olması gibi riskleri artırmaktadır.