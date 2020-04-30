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Aktüel

Hekimhan’da Ramazan yardımı

Malatya’nın Hekimhan İlçesinde, hayırseverlerin bağışladığı yardımlar ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:40:01 -
Hekimhan’da Ramazan yardımı

Malatya’nın Hekimhan İlçesinde, hayırseverlerin bağışladığı yardımlar ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.


İlçe Müftülüğünce, 11 ayın sultanı Ramazan Ayında yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirmek, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla veren eli alan elle buluşturmak adına hayırseverlerin bağışladığı yardımlar ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.


Hayırseverlerin bağışladığı yardımlar ihtiyaç sahiplerine, Vefa Destek Grubu tarafından teslim ediliyor.

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