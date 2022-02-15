Hekim Sen Sendikası Genel Başkan Yardımcı Ogün Uçar kimdir?

Hekim Sen Sendikası Genel Başkan Yardımcı Ogün Uçar "Memurun astlık/üstlük ilişkisinin en net olduğu kurum TSK'dır. Eski bir askeri hekim olarak doktor gruplarında zaman zaman uyarılarım olmuştu ancak çoğu zaman tepki aldım. Bir hastane de ysp ile aynı tuvaleti kullanıyorsanız, wcden çıkınca lavaboda konuşabiliyorsanız, yemek sırasında att'nin arkasında bekliyorsanız, bir hekim odanız yok ise, her önüne gelen hastanede beyaz önlük giyebiliyorsa zaten siz çoktan YSP olmuşsunuz.” dediği iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Uçar’ın bu açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekerken, kullanıcılar, #HekimSenHaddiniBil tepkilerini dile getirdi.

Hekim Sen Sendikası Genel Başkan Yardımcı Ogün Uçar nerede görev yapıyor?

Aile hekimi olan Ogün Uçar, Bursa Kestel 5 No'lu Vanimehmet ASM’de çalışmakta.

Hekimsen kimdir, amacı ne?

Hekimsen hareketi 8 Ağustos 2018 tarihinde bir sosyal iletişim ağı üzerinde ‘Hekim Sen’ adıyla kurulmuştur. Daha sonra grubumuzun ismi ‘Hekimsen Hekim Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu’ olarak güncellenmiştir. Amacımız hekimleri sendikal bir oluşuma hazırlamak idi, çünkü hekimlerin hakları artık kimse tarafından aranmıyordu. Bunu yapmayan sendikalar ise hekimlerin haklarını alamamaları durumunda diğer sağlık çalışanlarının da haklarını alamayacağını maalesef öngöremediler.