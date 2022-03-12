İlk yardım bilgisine sahip bir okul müdürü, 7.sınıf öğrencisinin hayatını kurtardı. Gaziantep'te İnkılap İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdulazmi Çelik, nefes borusuna yemek kaçan 7.sınıf öğrencisi AA'yı uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtardı. Peki, Heimlich nedir nasıl yapılır?

Heimlich manevrası nedir? Heimlich manevrası nasıl yapılır, kimlere uygulanır?

Heimlich Manevrası nefes borusuna kaçan yemek ya da cisimlerden kurtulmak için uygulanan en temel ilk yardım tekniklerinden biridir. Bu teknik 1974 yılından bu yana uygulanıyor. Bu tekniği ABD'li Doktor Henry Yehudah Heimlich bulmuştur.

Heimlich manevrası nasıl yapılır, kimlere uygulanır?

Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.

Hastanın yanında veya arkasında durulur.

Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır.

Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına (kürek kemikleri arasına) süpürür tarzda vurulur.

Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur.

Tıkanıklık açılmadıysa Heimlich Manevrası yapılır.

Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır.

Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.

Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.

Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur.

Bu işlemler 5’er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır.

Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır.

Tıbbi yardım istenir.