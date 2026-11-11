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Dünya Hegseth’e yönelik azil girişimi Temsilciler Meclisinde durduruldu
Dünya

Hegseth’e yönelik azil girişimi Temsilciler Meclisinde durduruldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hegseth’e yönelik azil girişimi Temsilciler Meclisinde durduruldu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in görevden alınması için sunulan sekiz maddelik azil önergesinin ilerlemesi, Temsilciler Meclisinde 204’e karşı 211 oyla engellendi. Önergeyi Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie hazırlamıştı.

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth’e yönelik azil sürecinin ilerlemesini engelleyen karar kabul edildi. Hegseth’in politikalarını eleştiren bazı Cumhuriyetçi üyeler de Bakan’ın eylemlerinin azil için gerekli görülen “ağır suçlar ve kabahatler” kapsamına girmediğini savundu.

Hegseth'i eleştiren bazı Cumhuriyetçiler de Bakan'ın eylemlerinin azil için gerekli olan "ağır suçlar ve kabahatler" kapsamına girmediğini savundu.

Hegseth'e yönelik suçlamalar

Massie, Hegseth'i Kongreden izin almadan savaş yürütmek, sivillerin korunmasına yönelik önlemleri zayıflatmak ve yargısız infazlar gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Hegseth'in görevden alınmasını ve gelecekte federal görev üstlenmesinin yasaklanmasını talep eden tasarıda, İran, Yemen, Venezuela ve Karayipler'deki ABD askeri operasyonlarına ilişkin suçlamalar yer alıyordu.

Tasarıda ayrıca Hegseth'in askeri denetim, sivil kayıplar ve ifade özgürlüğü konularındaki tutumuna ilişkin iddialara yer verilmişti.

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