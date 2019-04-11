Heerenveen, Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırma kararı aldı Hollanda Birinci Futbol Ligi takımlarından Heerenveen teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verdiğini duyurdu.

Heerenveen Kulübü, 56 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Riekerink ile yolların ayrıldığını açıkladı. Antrenör Johnny Jansen'in sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı belirtildi. Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Riekerink yönetiminde bu sezon Eredivisie'de 29 haftada 36 puan toplayan Heerenveen, 10. sırada bulunuyor

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