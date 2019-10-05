0553 313 94 23

"Hediyem Kur'an Olsun"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" Projesi kapsamında bastırılan Kur'an-ı Kerim'in Boşnakça meali, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Bayraklı Camisi'nde cemaate verildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 07:15
"Hediyem Kur'an Olsun"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" Projesi kapsamında bastırılan Kur'an-ı Kerim'in Boşnakça meali, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Bayraklı Camisi'nde cemaate dağıtıldı.

Belgrad'ın tek camisi Bayraklı'da kılınan cuma namazının ardından dağıtılan Kur'an-ı Kerim mealleri cemaati sevindirdi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Yücel, proje kapsamında 3 bin Kur'an-ı Kerim mealinin Sırbistan'a ulaştığını belirterek, Boşnakça mealli Kur'an-ı Kerimlerin Sırbistan İslam Birliğinin desteğiyle ülke genelindeki camilerde dağıtılacağını söyledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince bastırılan Kur'an-ı Kerimlerin Sırbistan'daki 300'den fazla camiye Türk halkının hediyesi olarak dağıtılacağını ifade eden Yücel, dağıtıma manevi değeri yüksek olan Bayraklı Camisi'nden başladıklarını dile getirdi.

Sırbistan Müftüsü Abdullah Numan da Müslüman halkın okuması için hediyelerin en güzeli Kur'an-ı Kerim bağışlayan Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek, Türkiye'nin tüm dünya Müslümanlarının koruyucusu olduğunu kaydetti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 07:15
  1. Hediyem Kuran Olsun projesi
  2. Bayraklı Camisi
  3. Kur'an-ı Kerim
  4. Sırbistan
  5. TDV
  6. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Yücel
  7. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
    1. Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem..
    2. 05.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. ABD Başkanı Trump'tan azil..
    4. İranlı bilgisayar korsanlarının ABD..
    5. Gelir İdaresi Başkanlığından açıklama
    6. "Hediyem Kur'an Olsun"
    7. 'Türksat 6A haberleşme uydusunu..
    8. Yeni Malatyaspor Yukatel Denizlispor..
    9. ABD'de Demokratların aday adayı..
    10. Fenerbahçe sahasında yenildi
    11. Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de..
    12. Odatv'ye belge mi sızdırılıyor? Dikkat..
    13. Türkiye'den Irak hükümetine flaş çağrı!
    14. Muktada es-Sadr'dan Irak hükümetine..
    15. Son dakika haberi: Muğla'da kaç..
    16. Muhammed Salah'a büyük övgü: Artık..
    17. Çayırova'da bir işçi toprak altında..
    18. Ersun Yanal'dan 'şampiyonluk'..
    19. Muğla'da korkutan deprem
    20. Bekçi çalışma saatleri nasıl?
    21. Bekçi maaşı ne kadar?
    22. FETö soruşturmasındaki flaş gelişmeyi..
    23. Herkesin gözü orada! Merakla bekleniyor
    24. Hakkari'de 2 terörist daha öldürüldü!
    25. Irak'ta ölü sayısı 60'a yükseldi
    26. Avrupa ülkesi ABD'yi tehdit etti:..
    27. ABD ve BAE anlaştı! Orta Doğu'ya...
    28. MHP'den flaş açıklama! Semih Yalçın:..
    29. Jahovic şov yaptı! Yeni Malatyaspor..
    30. Bolu’da mutfak tüpü patladı: 1 ölü
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    Dızmana nedir? Göçmen böreği tarifi
    Dızmana nedir? Göçmen böreği tarifi
    Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi hasar aldı
    Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi hasar aldı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine