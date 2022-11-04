Hediyem Kitap Olsun kampanyasında öğrencilere ilk kitaplar

Yeni Akit Ankara

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde başlatılan “Hediyem Kitap Olsun” kampanyasıyla, hayırseverlerce bağışlanan kitaplar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Kitap Osman Gazi tarafından minik öğrencilere dağıtıldı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın örnek kampanyası kapsamında sahih bilgilerin yer aldığı kitaplar, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Osman Gazi" karakterini canlandıran Vakfın gönüllüsü Emre Üçtepe ile sosyal medya fenomeni, gazeteci ve gönüllülerin katılımıyla Antalya Alanya’da Toros Dağları’nın eteğinde kurulu olan Yaylalı köyündeki ilk ve ortaokul öğrencilerine ulaştırıldı. Sınıfları tek tek gezen ünlü oyuncu Emre Üçtepe ve beraberindekiler, Başkanlığın ve Vakfın yayınlarından çıkan kitapları öğrencilere hediye etti. Köydeki, Yaylalı İlkokulu ve Ortaokulu’na çocuk, gençlik ve aile kitaplığı, din eğitimi ve kültür kitaplığı, ilahiyat temel eserler kategorilerinden oluşan bir de kütüphane kuruldu. Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ünlü oyuncu Emre Üçtepe, okuma bilinci ve alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan söz konusu kampanyayı çok değerli bulduğunu ve projede gönüllü olarak yer almaktan bir hayli mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak kitaplar sahih bilgi içeriyor

Hayırseverler tarafından Türkiye Diyanet Vakfı’na emanet edilen kitapları ulaştırmak için köy okulunu ziyaret ettiklerini kaydeden Üçtepe, “Hediyem Kitap Olsun projesi kapsamında bağışlanan kitapları teslim etmek üzere Alanya’da Yaylalı İlk ve Ortaokulu’na geldik. Sınıflarda öğrenci kardeşlerimize kitaplar hediye ettik, okulda oluşturulan kütüphaneye kitapları yerleştirdik” dedi. Hediye edilen kaynakların sahih bilgi içerdiğini vurgulayan Üçtepe, “Projenin en güzel yanı kitapların çok güvenli olması. Hediyem Kitap Olsun projesiyle sadece okullara değil cezaevlerine, camilere, kitaba ulaşma konusunda dezavantajlı olan gruplara ulaşılması sağlanacak” ifadelerini kullandı. Üçtepe, hayırseverleri söz konusu kampanyaya destek vermeye davet etti.

Okul Müdürü Özdemir: Kitap ve kütüphane desteği bizi çok mutlu etti

Yaylalı İlk ve Ortaokulu Okul Müdürü Hasan Özdemir ise kitap ve kütüphane desteğinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Dezavantajlı bir bölgede bulunan okulumuza ulaştırılan kitaplar için Vakfımıza minnettarız. Hediye edilen kitaplarla kurulan kütüphanemizi öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Kitaba ulaşma konusunda zorluklarla karşılaşan öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Hayırseverlere ve Türkiye Diyanet Vakfı’na öğrencilerimiz ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Okuma sevgisini aşılamak için başlatılan kampanyaya “KİTAP” yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destekte bulunabileceği gibi, 'bagis.tdv.org' web adresinden ya da TDV mobil bağış uygulamasından bağış yapılabiliyor. Hayırseverlerce bağışlanan sahih eserler,yurt içinde ve yurt dışında kitap satın alma imkanı olmayan kişilere, dezavantajlı gruplara, çeşitli kurum ve kuruluşlara ulaştırılacak.