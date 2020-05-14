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Aktüel

Hediye nine televizyonuna kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:08:47 -
Hediye nine televizyonuna kavuştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Hediye Aydın'ın televizyon isteğini belediye yerine getirdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yenikent Mahallesi sakinlerinden Hediye Aydın'ı ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Aydın, evde canının çok sıkıldığını ve bir televizyon istediğini söyledi.

Başkan Büyükgöz'ün talimatıyla alınan televizyon, Hediye nineye ulaştırıldı.

Aydın, televizyon hediye edilmesiyle mutluluk yaşadığını belirterek, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e kendisini kırmadığı için teşekkür etti.

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