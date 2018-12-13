Hedefte çocuklarımız var!

Hatırlatalım ki, henüz çocuklarda kan kolesterol değerlerinin ne kadar olması gerektiği tam bilinmiyor.

Fakat bilinen çok önemli bir gerçek var: Çocuklar, beyin gelişimi ve büluğ çağında hormon yapımı için daha fazla kolesterole ihtiyaç duyuyor..

Neden?

Çünkü kolesterol, hücre duvarının temel yapıtaşı olması yanında; kortizol, testosteron, östrojen gibi hormonlar, D vitamini, safra asitleri üretimi için mutlaka gerekli olan bir madde.

Bu sebeple kim ne derse desin yalan yanlış söylentilere kulak asılmamalı. Çocuklardaki kolesterol düzeylerine ilaç vererek müdahale etmek yanlış.

Kaldı ki, kolesterol yüksekliği tek başına bir hastalık değil. Hareketsizlik, dengesiz beslenme, şişmanlık, yüksek tansiyon, stres gibi hastalıklara yol açacak birçok risk faktöründen sadece biri!

Kalp krizi ve inmelere yol açan ateroskleroz, yani damar sertliği ile kandaki kolesterol düzeyi arasında da her zaman doğrudan bir ilişki olduğu da bilinmiyor. Yani yok!

Kan kolesterol düzeyi düşük olan kişilerde de yüksek olanlar kadar ağır durumlar gelişebilir.

Koroner kalp hastalığı olanların yarısından fazlasında da kolesterol düzeyi normal sınırlardadır.



Damar sertliğinin gerçek sebebinin yüksek kolesterol değil düşük yoğunluklu bir tür kronik iltihap olduğu biliniyor...

Genetik bir hastalık olan 'ailevî hiperkolesterolemi' dışında çocuklardaki kolesterol yüksekliği büyük ölçüde obezite, beslenme yanlışları ve hareketsizlikten kaynaklanıyor.

Onun için önemli olan obezite ile mücadele etmek.. Yoksa çocuğa kolesterol ilaçları vermek gerekmez. Bu çocukların taze sebze-meyve, lifli gıdalar, tam tahıl, balıktan zengin bir diyetle beslenmelerini sağlamak; trans yağ, şeker, karbonhidrat, katkı maddeleri ihtiva eden hazır yiyecek ve içeceklerden uzaklaşmasını sağlamak doğru olur. Ve elbette çocukları bilgisayar oyunlarının başında mıhlanıp kalmaktan kurtarıp egzersize, spora teşvik etmek gerekir.