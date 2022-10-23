Hedefleri ülkeyi ayağa kaldırmak değil, Başkan Erdoğan’ı indirmek

Kılıçdaroğlu’nun yetki açıklamasını değerlendiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, şunları dile getirdi: “ABD Başkanı Biden’ın, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devireceğiz’ şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın arkasından Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı ve ABD’ye gitti. Orada 8 saat ortadan kayboldu. Bu olayların arasında bir bağlantı var. Kılıçdaroğlu’nun ABD’ye gitmesinin ardından İYİ Partililerin de apar topar ABD’ye gitmesi dikkat çekiyor.

ABD gezisi ve örgütler

Bugün ABD ve Batı’nın parçalamak istediği bir Türkiye var. Ayrıca gizli ortak HDP ile beraber kurulan bir 6’lı masa var. Bunlarla beraber ABD ve Batı’nın devreye sokmak için kullandığı FETÖ ve PKK var. Bunun da önündeki tek engel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hedefleri ülkeyi ayağa mı kaldırmak yoksa Cumhurbaşkanını mı yenmek bunu iyi anlamak lazım.”

CHP’nin ve 6’lı masanın elle tutulur bir projesinin olmadığını hatırlatan Mehmet Erdoğan, şöyle devam etti:

Tek olumlu bir projeleri yok

“O kadar toplantılar yapıldı hâlâ elle tutulur bir projeleri yok. Nasıl Türkiye ayağa kaldırılacak? Bu anlayışla mı ülke ayağa kalkacak? ABD’deki görüşmelerle mi ülke ayağa kalkacak, yapılan ittifaklarla mı ülke ayağa kalkacak, yoksa teröristlerin siyasi uzantıları ile yapılan işbirliği ile mi ülke ayağa kalkacak. Bunlara açıklık getirilmelidir. Bunların tek projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmektir.”