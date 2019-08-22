



İSTANBUL (AA) - SEZER YAVUZ - TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, sezonu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin Süper Lig'e yükselip gelecek yıllarda Avrupa kupalarında oynamak olduğunu ifade etti.

Kırmızı-siyahlı kulübü geçen sezon Süleyman Hurma'nın satın aldığını hatırlatan genç teknik adam, şunları kaydetti:

"Süleyman Bey hedefimizi Süper Lig olarak açıklamıştı. Geçen sezon zor süreçlerden geçtik ama yolun sonunda hak edilmiş bir şampiyonluk yaşayarak TFF 1. Lig'e yükseldik. Hedefimiz önce TFF 1. Lig sonra Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynayan bir Karagümrük'tü. Şu anda ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Bursaspor maçını kazandıktan sonra da söyledim, başlangıçlar kolay değil. Hedefimiz hep daha ileri ve daha yukarısı. Bu sene iyi bir kadro oluşturduk. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak."





- "Bu ligi bilen bir teknik direktörüm"





Dumlupınar, geçmiş yıllarda Kayserispor'la şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e çıktığını vurgulayarak, "Bu ligi bilen bir teknik direktörüm. Zaten başkanımız Türk futboluna damga vurmuş isimlerden biri. Onun da tecrübesi bu takımı üst lige çıkarabilecek durumda. Her ligin kendine göre zorlukları var. Biz de bu zorlukların üstesinden gelip ne olursa olsun Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." yorumunda bulundu.





- "35 yıllık Süper Lig özlemini bitireceğiz"





39 yaşındaki teknik adam, Fatih Karagümrük taraftarının 15 yıllık TFF 1. Lig özlemini sona erdirdiklerini ifade ederek, "İnşallah Allah bize nasip edecek ve 35 yıllık Süper Lig özlemini de bitireceğiz. Onlar iyi ki varlar ve hep bizimleler. Karagümrük'ün gerçek sahibi onlar. Hiç bir zaman iyi günde kötü günde yalnız bırakmıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Vefa Stadı'ndaki tadilat nedeniyle maçlarını evlerinde oynayamadıklarını dile getiren Dumlupınar, şunları aktardı:

"Her koşulda taraftarlarımız bizi destekliyor. En doğusundan en batısına neresi olursa bizimle beraberler. İnşallah en kısa sürede Vefa Stadı'nda kendi evimizde oynayacağız. Şu anda fiziki koşullar yerine getiriliyor. Bursaspor maçında İstanbulspor yönetimi sahalarını bize açtılar. Onlara da teşekkür ediyorum. En kısa sürede kendi sahamızda oynamayı iple çekiyoruz."





- "Fatih bizim ve Türk futbolu için çok değerli bir yetenek"





Dumlupınar, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk'un 'Üç Büyükler'den ve Avrupa kulüplerinden transfer teklifleri aldığının hatırlatılması üzerine, "Fatih Kuruçuk geçen sezon şampiyonluk yolunda bize çok katkı sağladı. Fatih bizim ve Türk futbolu için çok değerli bir yetenek. Bunu en son Ümit Milli Futbol Takımı'na seçilerek gösterdi. İnşallah ilerleyen yıllarda Türk futbolu için çok önemli bir oyuncu olacak. İnşallah bize de bu sezon şampiyonluk yolunda çok katkı sağlar. Fatih'i seyretmeye devam edin. O da hak ettiği yere gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Dumlupınar, bu sezon birçok deneyimli oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "En son Erdem Özgenç'i transfer ettik. O da bize inşallah çok katkı sağlayacak. Fatih Karagümrük için hayırlı olsun. Bugün itibariyle transferi kapattık. Ancak transferin son güne kadar her şey olabilir." dedi.