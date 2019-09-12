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"Hedef Türkiye-Ukrayna ikili ticaret hacmini 20 milyar dolara ulaştırmak"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- "Hedefimiz Türkiye-Ukrayna ikili ticaret hacmimizi önce 10 milyar dolar sonra da 20 milyar dolara ulaştırmak"- Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha:- "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği istikrarlı desteği için Türkiye'ye çok minnettarız"- "Türkiye, ihtiyaçlarımız için İHA'ları satan ve bu konuda daha fazla iş birliği sunan ilk uluslararası ortağımızdı. Bu hassas ancak çok önemli alandaki birçok proje yakın gelecekte de gerçeğe dönüşecek"

12 Eylül 2019 Perşembe 21:36
"Hedef Türkiye-Ukrayna ikili ticaret hacmini 20 milyar dolara ulaştırmak"

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hedefimiz Türkiye-Ukrayna ikili ticaret hacmimizi önce 10 milyar dolar sonra da 20 milyar dolara ulaştırmak." dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın ev sahipliğinde Ukrayna'nın Bağımsızlığının 28. yıl dönümü resepsiyonu verildi.

Resepsiyona yerli ve yabancı misyon şefleri, askeri ataşeler, bürokrasi temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Program öncesi konser veren senfoni orkestrası ve sahneye yansıtılan video gösterisi davetlilerden büyük alkış aldı.

- "Medeniyet denizi Karadeniz"

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna milli gününü kutladı.

İki ülke ticari ilişkileri hakkında bilgi veren Pekcan, "Türkler ve Ukraynalılar, ticaret ve medeniyet denizi Karadeniz'de birçok projeye imza atmıştır." dedi.

Pekcan, iki ülkenin siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler açısından "stratejik ortak" olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Avrupa Birliği'nden sonra ikinci ziyaretini Türkiye'ye yaptığını anımsatan Pekcan, ikili ticaret hacminin 4,1 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Türkiye-Ukrayna ikili ticaret hacmimizi önce 10 milyar dolar sonra da 20 milyar dolara ulaştırmak. Sadece ticaret hacmi değil, Ukrayna'daki Türk yatırımları 3 milyar dolara ulaştı. Müteahhit ve müşavirlik firmalarımız Ukrayna'da altyapı hizmetleri ve ülkenin yeniden yapılanmasına hizmet ediyor. Güçlü ticari ilişkinin yanı sıra serbest ticaret anlaşması (STA) görüşmeleri yürütmekteyiz. Umarım müzakerelerde iki tarafın da kabul edeceği dengeli bir anlaşmaya ulaşabileceğiz."

- Tarihi esir değişimi

Programda konuşan ev sahibi Büyükelçi Sybiha da Ukrayna'nın 28 yaşına geldiğinde Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu kanıtladığını söyledi.

"Ukrayna olmadan Avrupa projesinin asla tam bir proje olamayacağına inanıyoruz." diyen Sybiha, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme konusunda hala zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Sybiha, "Neredeyse her gün askerlerimiz şehit düşüyor. Ancak Ukrayna ve liderleri barışı mümkün kılmak için ellerinden geleni yapıyor. En yakın zamanda kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna arasında son günlerde yaşanan esir değişimini anımsatan Sybiha, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

- İHA vurgusu

Büyükelçi Sybiha, şöyle konuştu:

"Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği istikrarlı desteği için Türkiye'ye çok minnettarız. Müreffeh Türkiye'den iyi haberler Ukrayna için de iyi haberler demektir. Türkiye'nin ilişkilerimizde özel bir köprü olan Kırım ve Kırım Tatarlarına özel ilgisine çok değer veriyoruz. İnşallah STA müzakereleri yakın bir ivme kazanacak. Türkiye, ihtiyaçlarımız için İHA'ları satan ve bu konuda daha fazla iş birliği sunan ilk uluslararası ortağımızdı. Bu hassas ancak çok önemli alandaki birçok proje yakın gelecekte de gerçeğe dönüşecek."

Bakan Pekcan ve Sybiha'nın pasta kesmesinin ardından davetliler Ukrayna ve Türk mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 21:36
  1. Andrii Sybiha
  2. Ruhsar Pekcan
  3. Ticaret Bakanı
  4. Ukrayna
  5. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi

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