Hedef ticareti iş birliğini artırmak! Suudi bakan Ankara'da ne görüştü?

Ankara son günlerde Suudi Arabistan'dan gelen bakanları ağırlıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan sanayi ve maden kaynakları bakanını kabul etti.

Bir diğer görüşme ise iş dünyası ile oldu. Tüm bu ziyaretlerde gündem ekonomi, ticaret, sanayi ve teknoloji alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesiydi

Ticaret Bakanlığındaki görüşme sonrasında özellikle ihracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptına ilişkin adım geldi.

Bakan Bolat mutabakat zaptını önümüzdeki günlerde imzalayacaklarını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda "Sanayi ve teknoloji alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili istişarede bulunduk" vurgusu yaptı.

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Bakanlıktan edinilen bilgiye göre ise iki ülke arasında ekonomi ve ticaret alanında da görüşmeler yapıldı. Sanayi stratejisi kapsamında kurulabilecek iş birlikleri, endüstri 4.0 teknolojileri, dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji de toplantıda ele alındı.

Ziyaret her iki ülke için de kritik olan sanayi sektörlerinde iş birliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bugüne kadar Suudi Arabistan’da 24.9 milyar dolar değerinde 390 projenin başarıyla tamamlandığına dikkat çekerek, Türk şirketlerinin önümüzdeki dönemde daha çok iş yapma niyetinde olduğunu vurguladı.