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Dünya Hedef Çanakkale ve İstanbul Boğazı! Onlarca saldırı helikopteri sınıra konuşlandırıldı
Dünya

Hedef Çanakkale ve İstanbul Boğazı! Onlarca saldırı helikopteri sınıra konuşlandırıldı

Yunanistan, geçtiğimiz sene aldığı Dedeağaç limanına ABD'nin üs açması kararının ardından bugün ABD ile ortak tatbikat düzenledi. Tatbikat sonrası, 30 adet "Black Hawk" tipi saldırı helikopterleri Dedeağaç'taki Dimokritos Havalimanı'na yerleştirildi. ABD, buradan Bulgaristan ve Romanya'daki üsleri arasında bağlantı sağlayıp Türk Boğazlarını bypass etmeye çalışacağı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 16:51:00 -
Hedef Çanakkale ve İstanbul Boğazı! Onlarca saldırı helikopteri sınıra konuşlandırıldı

Yunanistan 61'inci istikşafi görüşmeleri ile Türkiye ile ilişkileri sıcak tutmak için uğraşırken, diğer yandan ABD ile ortak askeri tatbikatlara hız verdi. Yunanistan'ın ABD ile ortak tatbikat sonrası, Amerikan silahlı kuvvetlerine Trakya bölgesine askeri yığınak için izin verdiği bildirildi.

30 saldırı helikopteri indirildi

Batı Trakya bölgesinde bulunan Dedeağaç (Aleksandrupolis) Dimokritos Havalimanı Müdürü Stelios Zantanidis'in yerel medyaya yaptığı açıklamada, ABD'ye ait 30'dan fazla "Black Hawk" saldırı helikopterinin, Dimokritos Havalimanı'nı üs olarak kullanacağını belirtti.

ABD askeri için ofis talebi

Şubat-Ağustos arasında havalimanını üs olarak kullanacak helikopterlerin aynı zamanda yakıt ikmali ve bakımının da yine havalimanında yapılacağı ifade edildi. ABD'nin Dedeağaç Havalimanı Müdürü Zantanidis'ten hangar, Amerikalı komutanlar için ofis ve idari alanlar talebinde bulunduğunu açıkladı.


Lozan Anlaşması'nı deldiler! Yunanistan Türkiye'ye karşı yasaklı bölgede ABD'ye üs tahsis etti

Hedef Türk Boğazlarını bypass etmek

18 adamızı işgal eden Yunanistan, şimdi de Lozan Barış Anlaşması gereği askersiz olması gereken Dedeağaç'ta ABD'ye üs vermişti. ABD, buradan Bulgaristan ve Romanya'daki üsleri arasında bağlantı sağlayıp Türk Boğazlarını bypass etmeye çalışacak.

Dedeağaç'a mühimmat indirilmişti

Lozan Barış Anlaşması'na göre Dedeağaç, asker bulunmaması gereken bir bölge. Dedeağaç'a 101. ABD Hava İndirme Tümeni'ne ait Skorsky helikopterler ile askeri araçlar ve mühimmat indirilmişti.

Türk Boğazlarına alternatif çalışması

Üssün açıldığı dönemde Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan bir haberde, ABD'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına alternatif bir rota oluşturmak amacıyla Yunanistan'ın kuzey liman kentlerine altyapı yatırımı yaptığını iddia etmişti.

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