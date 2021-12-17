  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hedef alanlara çarpıcı cevap: Onlar için gerçek mesele hiç asgari ücret olmadı!
Ekonomi

Hedef alanlara çarpıcı cevap: Onlar için gerçek mesele hiç asgari ücret olmadı!

2022 yılı asgari ücret zammını hedef alanların üslubunu değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, "Onlar için gerçek mesele hiç asgari ücret olmadı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 17:56:00 - 2021-12-17 19:49:23
Hedef alanlara çarpıcı cevap: Onlar için gerçek mesele hiç asgari ücret olmadı!

 Yeniakit.com.tr 

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, 2022 yılı asgari ücret zammını değerlendirdi.

'42 bin 500 olsa da memnun olmayacaklar var!'

"%50 oranında bir artışla son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammı yapıldı." hatırlatması yapan Sirene, "Umarım bu rakam herkes için hayırlı olur." dedi.

Asgari ücrete yapılan rekor zammı eleştirenlerin üslubunu değerlendiren Sirene, şöyle devam etti:

"Şu da bir gerçek ki asgari ücret 4.250 değil 42.500 TL olsa yine memnun olmadıklarını söyleyecekler var. Çünkü onlar için gerçek mesele hiç asgari ücret olmadı..."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Metin

Memnun olmayacak veya olacak, siz açıklar mısınız aylık geliriniz ne kadar?  
  • Yanıtla

Hasan Seven

Bu hanimefendinin son gelen zamlardan haberi var mi? Aslinda bu yapilan zammin 1-2 ay icinde hicbr ise yaramayacagini algilayabiliyor mu? Gitsin uluslararasi iliskilerine baksin, ekonimiyi de bilenlere biraksin!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay