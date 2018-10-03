Hedef 2023’te 1 milyon amatör denizci

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Hedef 2023: Bir Milyon Amatör Denizci Projesi” tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, denizlerin dünya ve insanlık açısından öneminin kelimelerle ifade edilmeyecek kadar fazla olduğunu söyledi. Türkiye’nin geleceğinin denizcilikte olduğunu vurgulayan Turhan, “Yüzümüzü tam anlamıyla denizlere çevirmeliyiz” dedi.

EĞİTİM ÜCRETSİZ OLACAK

Bakan Turhan, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023’e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak istediklerini belirterek, ücretsiz verilecek amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programını başlattıklarını belirtti. Turhan, “Eğitim konularını içeren amatör denizci rehberi hazırlanmış olup, eğitim için müracaat eden vatandaşlarımıza da ücretsiz dağıtılacak. Müracaatlar ülkemiz genelinde 71 liman başkanlığı ile bakanlığımız merkez teşkilatında yapılacak. Ücretsiz verilecek eğitim sonunda başarılı olan vatandaşlarımıza amatör denizci belgeleri verilecek” dedi.