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Siyaset HDP/YSP/PKK İzmir Eş Başkanı gözaltına alındı!
Siyaset

HDP/YSP/PKK İzmir Eş Başkanı gözaltına alındı!

Yeniakit Publisher
2023-10-09 22:04:00 -
HDP/YSP/PKK İzmir Eş Başkanı gözaltına alındı!

PKK/KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen HDP İzmir il eş başkanları ve Buca İlçe Başkanı hakim karşısına çıktı.

HDP İzmir İl Eşbaşkanı Vedat Çınar Altan'ın tutuklandığı öğrenilirken diğer şüphelilerin duruşması devam ediyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cuma günü sabahın ilk saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü üyeliği şüphesiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı. Gözaltına alınarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Eşbaşkanı Altan tutuklandı!

Şüphelilerden HDP İzmir il Eşbaşkanı Vedat Çınar Altan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Berna Çelik ve Nihat Türk'ün duruşmasının devam ettiği öğrenildi.

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