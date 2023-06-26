HDP'ye yerel seçim 'özrü'

HDP ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan TİP'in Milletvekili Ahmet Şık seçim çalışmaları sürecinde sarf ettiği “Kürt faşistlerle uğraşamam” söyleri büyük tepki çekmişti.

HDP’den istifa ettikten sonra Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) geçen Ahmet Şık , bir vatandaş ile yaptığı sohbette, ''Yeterince Türk faşist var, bir de Kürt faşistlerle uğraşamam” demiş, büyük tepki çekmişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından HDP ile TİP arasındaki gerilim tırmanırken Ahmet Şık'tan yeni bir özür açıklaması geldi.

Şık, Gerçek Gündem'de yayımlanan 'Hakkı olan için samimi bir özür' başlıklı yazısında "Kime, neyi, neden söylediğimin anlaşılmamasından dolayı doğal olarak alınan, tepki gösteren Kürtlerden ve HDP’ye gönül vermiş kişilerden bir kez daha özür diliyorum" dedi. Üslubunun nezaketsiz olduğunu söyleyen Şık, Demirtaş'tan da özür diledi.

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