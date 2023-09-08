HDP'ye verilen 600 milyon TL hazine yardımı geri alınmalıdır!

Ünlü Hukukçu Av. Emir Akpınar ve Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Faruk Keleştimur Muhammed Binici'ye konuk oldukları Gece Ajansı programında kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Yeni adli yılda önemli yasa değişikliklerinin ele alındığı programda vatandaşları yakından ilgilendiren ve dikkat edilmesi gereken konuların altı çizildi.

Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Faruk Keleştimur yeni adli yılda 'HDP'nin kapatılması' davasının önemli bir mesele olduğunun altını çizerken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'BU MiLLETİN VE DEVLETİN KAYNAKLARI BU TÜR YAPILANMALARA HARCANMAMALIDIR'

HDP'nin aldığı hazine yardımıyla ilgili konuşan Keleştimur, "Siyasi Partiler Kanunu'na göre, genel seçimi içeren yılda siyasi partilere üç kat fazla hazine yardımı yapılır. Bu kapsamda HDP'ye yönelik, Türk milletinin milli birlik ve beraberliğine kasteden, askerimizi, polisimizi şehit eden, devletimize, bayrağımıza, ezanımıza kasteden bir terör örgütüyle ilişkilendirilen ve birlikte hareket ettiği, çoğu zaman ona finansal destek sağladığı artık tescillenmiş bir ihanet şebekesi.

Yıllardır tescillenmiş olmasına rağmen, bugün itibariyle delilleriyle ve bu dava çerçevesinde tespit edilen bu ihanet, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca genel seçim döneminde üç kat fazla hazine yardımı almıştır.

Ne kadar?

Altı yüz milyon TL.

Kritik soru şu: Genel seçim için bu yardımı alan HDP, genel seçime katılmamıştır. Peki, o para ne oldu?

Bugün itibariyle Yargıtay Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'ne talepte bulundu.

Ancak Anayasa Mahkemesi, bloke konulmasını reddetti. Reddetme gerekçesi olarak da siyasi partilerin mali yıl denetimi çerçevesinde ancak bunun incelenebileceğini belirtti. Bu gerekçeye katılmayanlar, iştirak etmeyenler olduğunu ifade ediyorlar.

Türk devletinin altı yüz milyon TL parasını alarak, üstelik seçime de katılmayan, en masumane haliyle dahi Türk Devleti'nin dört yüz milyon TL'sini adeta haksız ve hukuksuz bir şekilde elinde tutmaktadır. Ayrıca, yerel seçimlerde de siyasi partilere hazine yardımının iki kat artırılması planlanmaktadır. Ancak bu mükerrer olacak mı, tekrar edecek mi? Artık ve hemen Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda karar vermesi gerekmektedir. Bu dava, Türk milletini ve Türk devletini zafer haftasında, bu tür ihanet şebekelerini tasfiye etmek ve benzer yapılanmalara engel olmak için gereklidir. Bu milletin ve devletin kaynakları, bu tür yapılanmalara harcanmamalıdır. Anayasa Mahkemesi, bu meseleyi karara bağlamak zorundadır." ifadelerini kullandı.