HDP'ye diyet ödeyen CHP'yi korku sardı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı hedef aldı!

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli, terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle bazı İBB çalışanlarına yönelik özel teftiş başlatıldığını açıkladı. Bu kararın ardından CHP'li İBB yönetimi 'terör iltisaklı' çalışanları için sorumluluğu üstlenmezken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

İBB'deki terör iltisaklı çalışanlar için özel teftiş

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiası ile özel teftiş başlatıldığını duyurdu.

CHP'li İBB'den arsız açıklama

Oyları ile seçimi kazandığı HDP'ye verdiği sözü tutarak onlara istihdam sağlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, çeşitli terör örgütleri ile ilişkisi olan İBB çalışanlarının kendi sorumluluklarında olmadığını söyleyerek tarihi bir yüzsüzlüğe imza attı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

HDP'ye diyet ödeyen CHP'li İBB'nin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!