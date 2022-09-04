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Siyaset "HDP'ye bakanlık verebiliriz" diyen Gürsel Tekin'e çok sert tepki! 'Kimlerin uşağısınız?'
Siyaset

"HDP'ye bakanlık verebiliriz" diyen Gürsel Tekin'e çok sert tepki! 'Kimlerin uşağısınız?'

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, TV 100 canlı yayınında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir." karşılığını vermesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 23:58:00 - 2022-09-05 00:25:53

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, TV 100 canlı yayınında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir." karşılığını vermesine tepki gösterdi.

"Dün HDP'li Sezai Temelli, 'Bu memleketi mutlaka başınıza yıkacağız' diye rezil tehditler savurdu. CHP'li Gürsel Tekin ise bugün çıkmış utanmadan 'HDP'ye bakanlık vereceğiz.' diyor." ifadelerini kullanan AK Partili Özalan, "Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, HDP'nin planlarının maşası, ayakçısı ve işbirlikçisidir!" dedi.

'Kimlerin uşağısınız?'

Millet İttifakı'nın HDP çelişkisine dikkat çeken Alpay Özalan, şöyle devam etti:

HDP ittifakta yoksa neden "HDP'ye bakanlık vereceğiz." deme ihtiyacı duyuyorsunuz?

HDP ittifakta varsa neden milleti aldatmaya çalışıyorsunuz? Kimlerin uşağısınız?

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