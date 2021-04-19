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Siyaset HDP/PKK’ya karşı 4 ilde süren anne eylemleri, Kandil’i yıkacak
Siyaset

HDP/PKK’ya karşı 4 ilde süren anne eylemleri, Kandil’i yıkacak

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 595. günü geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 09:45:00 -
HDP/PKK’ya karşı 4 ilde süren anne eylemleri, Kandil’i yıkacak

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 595. günü geride bıraktı. HDP önündeki oturma eyleminin sonuç vermesiyle 24 ailenin evladına kavuşması, Doğu Anadolu’da birçok aileye ilham verdi. Diyarbakır’dan sonra Van, Hakkari ve Muş’ta terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binaları önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 43’e yükselirken, bu durum Kandil’i sarsmaya devam ediyor.

PKK köşeye sıkıştı

Akit’e konuşan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, şunları dile getirdi: “Oturma eylemine 2 aileyle başladık. Bugün geldiğimiz noktada 200’ü aşkın aile ile HDP’nin tüm tehdit ve kışkırtmalarına rağmen aralıksız sürdürüyoruz. Şu anda Diyarbakır dışında 3 ilde daha HDP/PKK’ya karşı eylemler başladı. 24 aile evladına kavuşmuştu. Bu eylemler sayesinde PKK’nın, Kandil’in iyice köşeye sıkıştığını biliyoruz. Evlatlarımız gelmeden bu eylemden vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse sadece 4 ilde değil 10, 20 ilde eylem yaparız yine de evlatlarımızı PKK’nın pençesinden alırız. Oturma eylemimiz evlatlarımızı alana kadar sürecek. Ya evlatlarımızı alacağız ya da burada öleceğiz.”

Güzel sonuçlar verecek

Anne Türkan Mutlu da, şöyle konuştu: “Biz aylardır eylemdeyiz. Birkaç ay sonra 2 seneye tamamlayacağız burada. 3 ilde daha PKK’ya karşı eylem var, çocuklarını isteyen anneler var. HDP bu durum karşısında çaresiz kaldı. Kandil ise eskisinden daha sarsıntılı, yıkılma eşiğinde. Biz aylardır evlat hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Dağa kaçırılan evlatlarımıza kavuşmak için gerekirse burada 10 yıl daha dururuz. PKK, annelerin bu direnişi karşısında çaresiz kaldı. Kandil eleman bulamaz oldu. Diyarbakır dışında da başlayan HDP/PKK karşıtı eylemler çok daha güzel sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Anneler evlatlarına kavuşmadan o katillerin yakasını bırakmayacak. Evlatlarımızı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz.”


Yeni Akit Gazetesi
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