HDP/PKK’nın Avrupa hüsranı

Terör örgütü DEAŞ’ın, Suriye’deki Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları, yandaşlarını sokağa çağırdı. Aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başladı. Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması, kolluk güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef aldı. Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç ise kullanılamaz hale getirildi.

Bu terör eylemlerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlatması üzerine terör örgütü PKK ve siyasi uzantıları, yine Türkiye ve Avrupa’da yandaşlarını sokaklara çağırarak HDP’ye sahip çıkılmasını istedi. Avrupa’da da bir çeşit ayaklanma başlatmak isteyen terör örgütü yandaşları, tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Terör örgütünün çağrısına bir kaç Türkiye karşıtı dışında kimse dönüp bakmadı.

Azmettirici olarak suçlanıyorlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014/146757 sayı numarası ile bu olaylara ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tutuklu olarak yargılanması devam ederken, 7 ilde 82 şüphelinin daha gözaltına alınmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında 82 şüpheli ile tutuklu bulunan Demirtaş ve Yüksekdağ, ‘azmettirici’ sıfatıyla ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası’ gerektiren birçok eylemle suçlanıyor. HDP'li yönetici ve eski milletvekillerinin yanı sıra PKK'nın sözde dağ kadrosundan Murat Karayılan da 2014'te "Sınırlar kalkmalı, Urfa ile Kobani birleşmeli. Bu direnişe katılmak esas alınmalıdır" mesajını vermişti

Şüphelilerden 20’si gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülürken aranan şüphelilerden bir kısmının örgütün dağ kadrosundan olduğu, diğer bir kısmının da yurtdışına çıktığı belirlenerek gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Ankara’da gözaltıların başlamasıyla birlikte Kandil’den ‘sokağa çıkın’ çağrısı gecikmedi. Terör örgütünün medya yapılanması üzerinden yapılan HDP’yi sahiplenme çağrıları ile birlikte terör seviciler Türkiye ve Avrupa’da sokak eylemleri yapmaya başladı. Ancak bu kez Kandil ve yandaşları tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Yapılan eylemlere bir avuç insan bile toplanmadı. Bunun üzerine terör örgütünün Avrupa yapılanması olan Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi (KCDK-E) bir çağrı daha yaparak eylemleri uzattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Halkımız, yurtdışında yaşayan Kürt, Türk ve toplumun tüm muhalif kesimleri HDP’nin yanında. Avrupa’nın birçok kentinde gerçekleşecek HDP’yi sahiplenme eylemlerinde alanlara çıkıyoruz” denilerek, Almanya, Fransa, Marsilya, Belçika, İngiltere, Danimarka, İsviçre ve Kanada gibi örgütlü oldukları ülkelerin önemli kent merkezlerinde eylem kararı alındığı duyuruldu.