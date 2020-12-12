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Gündem HDP'nin skandal Devlet Bahçeli açıklamasına MHP'den tokat gibi cevap
Gündem

HDP'nin skandal Devlet Bahçeli açıklamasına MHP'den tokat gibi cevap

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır" şeklindeki sözlerine cevap veren terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, "HDP'yi kapatacağınıza ağzınızı kapatın" dedi. Bu sözlere tepkisiz kalmayan MHP'den ise "Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendiye yanıt verecek son kişi bile olamazsınız" açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 10:22:00 -
HDP'nin skandal Devlet Bahçeli açıklamasına MHP'den tokat gibi cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" şeklindeki sözlerine eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bahçeli'yi mafyacılıkla suçlayan skandal açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bahçeli'ye yanıtımızdır: İktidara dayanarak, sarayın konforlu gölgesine sığınarak mafyacılık yapanlar bu ülkenin gerçek düşmanlarıdır. Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. HDP'yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız"

MHP'den tokat niteliğinde cevap

HDP'nin bu rezil açıklamasının ardından MHP'nin resmi sosyal medya hesabından tokat niteliğinde karşılık verildi:

"Yıllardır düşlediğiniz bölünme hayallerinizi suya düşüren… Onca masum, sivil vatandaşımızı şehit ederek elinde bebek kanı bulunan canilerin, korkulu rüyası olan; Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendiye yanıt verecek son kişi bile olamazsınız!"

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Yorumlar

Ali Kızıltuğ

Şamar i HDP çakmış süper şekilde
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M.manak

Türkiye’de herkes HDP+PKK’nın ülkemize ve ülkemizdeki vatandaşlara nasıl zarar verdiklerini biliyor. Hatta bunlar daha çok Kürt asıllı vatandaşlara en büyük zararı, katliamı yaptılar. Kandırarak veya Zorla dağa kaçırdıkları yetmiyormuş gibi, o zavallı Kürt gençlerini ölüme sürükleyen, tecavüz eden, gerçek yüzlerini görüp de kaçmaya çalışanları toplu olarak veya tek tek öldüren alçak PKK ve onun siyasi uzantısı Hdp nin artık sonları geldi. Bunu görüyorlar ve çaresizce direniyorlar. Sevgili Kürt kardeşler de bunun farkına geç de olsa varmıştır. Artık Zulme boyun eğme dönemi bitmiştir. Hdp de Yok olacak PKK da. Devlete ve onun yöneticilerine güvenmeye devam edin. Muhalefetin tuzağına da düşmeyin..
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