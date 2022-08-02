HDP'nin Meclis'teki olağanüstü toplantıya neden katılmadığı belli oldu

CHP, Meclis'te olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Hükümetin halihazırda adım attığı sağlıkta şiddet konusunda toplantı isteyen CHP'ye, zaten şiddetin önlenmesi için harekete geçilmesi nedeniyle kimse destek vermedi. Yeterli çoğunluk sağlanmayınca toplantı gerçekleşmedi.

Toplantıya İYİ Partili ve CHP'liler katıldı, gariptir ki HDP de katılım sağlamadı.

CHP'nin ortağı HDP'nin, toplantıya neden katılmadığı da belli oldu. HDP'lilerin, İYİ Parti'ye söz geçiremeyen Kılıçdaroğlu'na tepki göstermek için katılım sağlamadığı öğrenildi. İYİ Parti, AK Parti ve MHP ile birlikte, HDP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanmıştı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında, HDP'nin koyduğu tavra değindi.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü:

TBMM’nin Genel Kurul dışındaki milletvekili sayısı içerdekinden daha yüksek olduğu bir güne tanıklık edildi.

CHP’nin sonucu önceden belli TBMM’ye olağanüstü toplantı çağrısı, toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekiline ulaşılamayınca gerçekleşmedi.

Toplantı öncesi en önemli detay AK Parti’nin her ihtimale karşı milletvekillerini dışarıda hazır tutmasıydı.

O denli ki, olağanüstü toplantı çağrısının gerçekleşme ihtimali olmamasına karşın, AK Parti’nin 200’e yakın milletvekili kuliste hazır bekledi.

Dikkat çeken ise bu kadar çok sayıda milletvekilinin seçim bölgeleri yerine Ankara’da bulunmasıydı…

AK Parti, kendileri istemeden TBMM’de işlerin yürümeyeceğini göstermiş olmaktan memnundu…

MHP de grup yöneticilerinden az sayıda milletvekiliyle kuliste hazır bulundu, salona girmedi.

HDP’NİN TEPKİ DURUŞU

Genel Başkan Akşener’in talimatı ile İYİ Parti neredeyse tam kadro gelmişti.

HDP ise Genel Kurul’un toplanması sonrası, gündemindeki konular tamamlandığında verilecek bir önerge ile devam kararı alınıp DBP Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının düşürülmesinin de oylanması ihtimalini göz önüne alarak Meclis’e gelmedi.

HDP tarafı, Aydeniz kararı ortada iken böyle bir adımın atılmış olmasından dolayı CHP’ye buruktu.

Bununla birlikte HDP ile üçüncü ittifak kapsamında hareket edeceğini açıklayan partilerin milletvekilleri de CHP ile dün oylamaya katıldı.

Ancak HDP destek vermeyince oylamada CHP, İYİ Parti ve DP ve diğerleri 160 civarında kaldı; 200 sandalye sayısına ulaşamadı.

(...)