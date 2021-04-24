HDP’nin küstah bildirisi CHP ve İYİ Parti’nin maskesini düşürdü

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Ermeni lobisinin Türkiye temsilcisi HDP, tam da terör partisine yaraşır bir şekilde 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması gerektiği yönünde skandal bir bildiri yayınladı. Bildiride Türkiye’nin 106 yıldır kendisiyle yüzleşemediği, artık hükümetin olayları soykırım olarak kabul etmesi gerektiği savunuldu. Rezil satırlarda, “Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı.” ifadelerine yer verildi.

Hükümetten sert cevap

Söz konusu bildiriye AK Parti’den sert tepki geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, “Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir! Sizi aziz milletimize havale ediyoruz...” derken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, “PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK’nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil.” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin gerçek yüzü ortaya çıktı

Daha önce CHP içinden İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi isimler 1915 olaylarının Ermeni Soykırımı olduğunu savunduğu görülmüştü. Bugün HDP’nin yayınladığı bildiri, muhalefetin bu konudaki tutumunu tam olarak gözler önüne serdi. CHP saflarından, HDP’nin skandal bildirisine ilişkin halen bir açıklama gelmedi.

Ayrıca Ülkücü geçinerek HDP ile aynı adayları destekleyen ve terör partisiyle ittifak yapmaktan çekinmeyen İYİ Parti’nin de ipliği pazara çıktı. İYİ Parti saflarından da HDP’nin bildirisine ait yorum gelmedi.

Amiraller de sessiz

Üzerlerine vazife olmadığı halde siyaset yapmaya kalkışan 104 emekli amiral geçtiğimiz haftalarda AK Parti hükümetini darbeyle tehdit ettikleri bir bildiri yayınlamıştı. Amiraller, Türkiye’nin gidişatından memnun olmadıklarını dile getirerek küstah sözler sarf etmişti. Aynı amirallerin de HDP’ye sessiz kalmaları dikkatlerden kaçmadı. Emekli amirallerin HDP’nin Türkiye’yi hedef alan ve Türk askerinin katliamcı, soykırımcı olduğunu iddia ettiği skandal bildiriye karşı yeni bir bildiri yayınlaması bekleniyor!..