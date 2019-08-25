HDP'nin imdadına yine CHP koştu

Sezai Erhan Yeniakit.com.tr

CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker ve CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, PKK terör örgütü ile olan bağı ve ilişkisi gözler önüne serilen HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde teröre destek verdiğinden dolayı görevinden alınan HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’e destek için CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker ve CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner Mardin’e koştu. Türk, CHP’nin bu ziyaretini anlamlı bulduğunu belirterek, teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığına göre, HDP’li Ahmet Türk'ün hakkında 6 terör suçlaması var. Belediyenin sitesindeki Türk bayrağını kaldırdı. Hakkında terör soruşturması olan Cabbar Leygara'yı Kent A.Ş.'nin başına genel müdür yaptı.