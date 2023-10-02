HDP'nin ikiz kardeşi CHP'den dalga geçer gibi 'terörle mücadele' açıklaması!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Sözlerine dün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısı girişimini lanetleyerek başlayan Öztrak, “Meclis binasının hemen karşısında bulunan İçişleri Bakanlığı önünde hem de TBMM’nin açıldığı günde meydana gelen hain terör saldırısını lanetliyoruz. Bu saldırıda yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz. Saldırıda kullanılan aracı teröristler Kayseri’de genç bir veterinerin canına kıyarak gasp etti. Hainlerin kurbanı olan gencimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Teröre karşı sessiz kalmak da bu insanlık suçuna ortak olmaktır”

CHP'nin seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kurmasını hatta yerel seçimlerde teröristlere belediyelerde istihdam sağlamasını unutan Öztrak, teröre karşı Türkiye’nin birlik içerisinde olacağını belirterek, “Her şeyden önce terör kimden ve nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur. Bunu görmezden gelmek de, teröre karşı sessiz kalmak da bu insanlık suçuna ortak olmaktır. Terörle ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz. Ülkemiz üzerindeki hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz. Ayrıca İçişleri Bakanı’nın bu saldırıyla ilgili sosyal medya mesajında terör örgütleri ve işbirlikçilerinin yanında ‘zehir tacirleriyle, çetelerle ve organize suç örgütleriyle mücadelenin devam edeceği’ mesajını da çok önemli buluyoruz” diye konuştu.

Özgür Özel'in görevini bırakması

Özgür Özel’in “TBMM’deki grup başkanlığı görevini fiilen bıraktım” sözlerinin hatırlatılması üzerine Öztrak, “Özgür Bey görevi fiilen bıraktığını söylemiş. Kırmızı plakalı arabaya da veda ettiğini söylemiş. Hayırlı olsun” diye konuştu.