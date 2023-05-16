HDP'nin heykel vaadine ses etmeyen midesizler, konu HÜDA PAR olunca kılı kırk yarıyor!

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız ve 'tam bağımsız Türkiye' hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz" ifadesini kullandı. HDP PKK ilişkilerini görmezden gelen sözde aydın kitle ise utanmadan sıkılmadan HÜDA PAR'a yüklenmeye devam ediyor. Ve halk bu durum için 'bu ansıl bir karaktersizliktir' sorusunu yöneltiyor.

Bizim bayrakla problemimiz yok

Yapıcıoğlu, "Millet İttifakı kazanırsa cumhurbaşkanı yardımcısı olacak birisi diyor ki 'PKK ne ise HÜDA PAR odur'. Bir tarafta bir siyasi parti, öbür tarafta eli kanlı, kırk yıldır terör estiren, herkesi öldürmeyi kendisinde bir hak olarak gören terör örgütünü alıyor ve terazinin iki ayrı kefesine koyuyor. Milletimiz görüyor tabi bu ahlaksızlıkları. Bu bahsettiğimiz güruhun söyledikleri HÜDA PAR'a da AK Parti'ye de hiçbir şey kaybettirmedi." ifadelerini kullandı. Türk bayrağı hakkında yaşanan provokasyonlara ilişkin konuşan Yapıcıoğlu, "Bizim bayrakla bir problemimiz yok" dedi.

Kaynak: Yeni Akit